Пробки в Новосибирске на утро 19 марта 2021 года: трудно проехать по улице Станиславского

Новосибирск сковали 7-балльные пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 19 марта 2021 года: затор образовался на улице Станиславского и площади Труда. Об этом сообщает «2ГИС».

Кроме того, трудно проехать по улице Широкой. Пробка образовалась на улице Троллейной. Затруднено движение по улице Кирова от улицы Выборной в сторону центра города.

— Выборная сейчас встанет надолго: троллейбус порвал контактную сеть. Лучше выезжайте раньше, — сообщили автомобилисты.

Неполадка с троллейбусом произошла в районе пересечения с улицей Лобова.

В целом по городу уровень пробок достиг 7 баллов. Накануне Новосибирск накрыл снегопад, который затруднил движение в городе.

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