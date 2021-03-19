Пробки в Новосибирске на утро 19 марта 2021 года: трудно проехать по улице Станиславского

Новосибирск сковали 7-балльные пробки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 19 марта 2021 года: затор образовался на улице Станиславского и площади Труда. Об этом сообщает «2ГИС».
Кроме того, трудно проехать по улице Широкой. Пробка образовалась на улице Троллейной. Затруднено движение по улице Кирова от улицы Выборной в сторону центра города.
— Выборная сейчас встанет надолго: троллейбус порвал контактную сеть. Лучше выезжайте раньше, — сообщили автомобилисты.
Неполадка с троллейбусом произошла в районе пересечения с улицей Лобова.
В целом по городу уровень пробок достиг 7 баллов. Накануне Новосибирск накрыл снегопад, который затруднил движение в городе.
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