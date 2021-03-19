В Новосибирске поиски 11-летнего мальчика, не вернувшегося домой из школы, завершены

Школьника, пропавшего после уроков, нашли. Фото: «Маяк»

В Новосибирске завершили поиск 11-летнего мальчика, который не вернулся из школы домой. Об этом рассказали в поисковом отряде «Маяк».

— Ребенок найден, жив! Спасибо всем кто принимал участие в поиске пропавшего! — рассказали волонтеры.

Где именно был ребенок, не уточняется.

Напомним, мальчик пропал 18 марта в Первомайском районе города. Он должен был появиться дома к обеду, но не пришел. Мобильного телефона у школьника с собой не было, на связь он не выходил. Взволнованные родители тут же обратились за помощью в поисках школьника. Ближе к вечеру стало известно, что мальчиком все в порядке.

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