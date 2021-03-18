В Новосибирске ищут 11-летнего мальчика, не вернувшегося домой из школы

В Новосибирске ищут 11-летнего мальчика, который не вернулся из школы № 141. Фото: ПСО "Маяк"

В Новосибирске ищут 11-летнего Диму Герасимова, который не вернулся из школы № 141 в Первомайском районе. Около полудня после уроков мальчик должен был пойти домой, однако там так и не появился. Мобильного телефона у школьника с собой не было, на связь с родителями он не выходил. Сейчас волонтеры уже объявили срочный сбор на его поиски.

— Приметы: рост 128 сантиметров, среднее телосложение, короткие русые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения мальчик был одет в синюю куртку с капюшоном с салатовыми вставками в районе карманов, серо-синюю вязаную шапку, темные джинсы и черные ботинки. С собой у него был школьный рюкзак.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться мальчик или вы просто видели его на улице сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-0911 или в полицию по единому номеру 112.

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