В Новосибирске хозяева бросили на цепи собаку со щенками, переехав в новый дом

Собаку вместе со щенками бросили на улице. Фото: Сибкрай.ru

Частные дома по улице Брестская горка в Заельцовском районе Новосибирска расселяют. Жители с радостью перебираются в новые квартиры, однако далеко не все оказались готовы взять с собой в новое жилье своих домашних питомцев. И в частном секторе осталось много собак, сидящих на улице на цепи у своих будок.

— Мне сказали знакомые, у которых там раньше был дом, что некоторые соседи побросали своих питомцев. Я пришла туда, посмотрела и не смогла их бросить, — рассказала изданию Сибкрай.ru неравнодушная сибирячка Юлия, которая решила помочь брошенным питомцам.

Юлия каждый день ходит кормить животных, а некоторым из них старается найти новых хозяев и новый дом. К примеру, в соцсетях сибирячка разместила информацию о том, что жильцы одного из домов, готовящихся под снос, переехали в новую квартиру, а собаку и пять щенков оставили на прежнем месте. Искать брошенным питомцам новую семью женщине помогают также волонтеры.

Сейчас щенков раздать уже удалось — трое малышей нашли хозяев, еще двое поедут в новый дом на выходных. Непристроенной пока осталась только их мать — это помесь овчарки.

Юлия надеется, что некоторых собак, которые сейчас находятся на улице в частном секторе, хозяева все же заберут в новые квартиры, когда окончательно закончат перевозить все вещи. Однако сибирячка не уверена, что всем животным так повезет.

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