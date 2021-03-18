В Новосибирске «Мазда» сбила 12-летнюю девочку: ребенок в больнице

водитель «Мазды» сбил ребенка, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске водитель «Мазды» сбил ребенка, переходившего дорогу не по пешеходному переходу. Девочка попала в больницу с переломом. ДТП случилось вечером, 18 марта, в Октябрьском районе города.

— Около восьми часов вечера, 33-летний водитель автомобиля «Мазда 3» ехал по улице Федосеева со стороны улицы Бориса Богаткова в сторону улицы Кошурникова. Около дома №3 на улице Федосеева он сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу не по пешеходному переходу, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Девочка попала в больницу с переломом. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Пострадавшую девочку отвезли в больницу с предварительным диагнозом перелом плеча. На месте ДТП работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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