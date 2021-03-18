«Лежала у дверей без сознания»: в Новосибирской области пожарные спасли пенсионерку из горящего дома

В городе Татарск в Новосибирской области пожарные спасли пенсионерку из горящего частного дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Татарск в Новосибирской области пожарные спасли пенсионерку из горящего частного дома. Произошло ЧП рано утром 18 марта.

— Сигнал от сработавшего дымового извещателя поступил в диспетчерскую в 4:34 утра. Через пять минут пожарные уже прибыли на место происшествия. Войдя в дом, который был заполнен едким дымом, спасатели увидели возле входной двери пенсионерку без сознания. Женщину вынесли на свежий воздух и передали врачам скорой помощи. Сейчас сибирячка находится в больнице, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные буквально за десять минут смогли ликвидировать возгорание в доме пенсионерки. Как оказалось — вспыхнуло одеяло, лежавшее у печи. Площадь горения составила один квадратный метр.

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