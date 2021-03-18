Следователи начали проверку после того, как в новосибирской многоэтажке нашли мертвого мужчину за окном

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как в Калининском районе мужчина покончил с собой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске следователи начали проверку после того, как в Калининском районе мужчина покончил с собой. Напомним, тело погибшего сибиряка нашли утром за окном многоэтажки на улице Мясникова,10.

— По данному факту следственными органами по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Личность погибшего установлена — это 39-летний мужчина. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти сибиряка. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

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