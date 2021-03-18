В Новосибирске иномарка сбила школьника, переходившего дорогу: ребенок в больнице

Иномарка сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, днем 18 марта, иномарка сбила 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенок попал в больницу. ДТП произошло в Первомайском районе города.
— Сегодня, около четырех часов дня, 37-летний водитель автомобиля «Субару Трибека» ехал по улице Первомайская со стороны улицы Эйхе, в сторону улицы Столичная. Напротив дома №72 по улице Первомайская он сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Мальчика доставили в больницу с различными травмами. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
Пострадавшего ребенка увезли в больницу с сотрясением и переломом левой лодыжки. На месте произошедшего работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося выясняются.
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