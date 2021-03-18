В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 6 человек: что о них известно

За последние сутки коронавирус диагностировали еще у 90 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 90 человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрирован 37 581 случай заболевания. Из числа заболевших — 2 173 ребенка. При этом, с выздоровлением всего уже было выписано 34 535 пациентов, 132 из них — за минувшие сутки.

— Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 66 лет, 83 года и женщины в возрасте 53 года, 63 года, 66 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 553 человека, — пояснили в областном оперштабе. — В отделениях реанимации находятся 96 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 14 пациентов.

Всего в регионе было сделано 1 367 085 тестов на коронавирус. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что режим повышенной готовности в регионе был продлен до конца апреля. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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