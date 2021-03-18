В Новосибирске хозяева сбежавших собак обещают 50 тысяч рублей тому, кто найдет псов

В Новосибирске ищут сбежавших псов. Фото предоставлено Оксаной Боцан.

У жителей Заельцовского района Новосибирска случилась беда — сбежали две домашние собаки. Псы породы зенненхунд и овчарка пропали в воскресенье, 14 марта. С тех пор хозяева не находят себе места и просят всех желающих помочь в поиске любимцев семьи. Тому, кто найдет собак, владельцы готовы заплатить 50 тысяч рублей. Об этом КП — Новосибирск рассказала знакомая хозяев, представитель организации «Защити животных» Оксана Боцан.

— Пропали два мальчика: домашние, добрые. Они случайно сбежали — открыли калитку во дворе! С того момента хозяева их постоянно ищут, и мы помогаем. Нашедший получит вознаграждение. Несколько человек видели собак: два дня назад их заметили вдвоем, а вчера ночью уже только одного видели, — рассказала собеседница издания.

По словам Оксаны Боцан, хозяева сходят с ума от переживаний. Домашние и привыкшие к заботе собаки, никогда не были на самовыгуле. Они оба с клеймом, а один питомец чипирован. Хозяева уверены, на каждом шагу их любимцам грозит опасность.

Зоозащитники и владельцы собак просят всех неравнодушных присоединиться к поискам животных. В ближайшую субботу, 20 марта, в 10 утра по адресу улица Жуковского, 76 состоится сбор волонтеров. Прийти могут все желающие. С собой можно взять ошейники, поводки и приманку для собак.

Хозяева надеются, что откликнутся люди, которым не безразлична чужая беда. Они верят, совместными усилиями любимцы найдутся, и весеннее приключение собак закончится благополучно. Подробности можно узнать по телефону Оксаны - 8-913-913-46-42.

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