В Новосибирской области женщина покончила с собой в реабилитационном центре

В реабилитационном центре погибла 33-летняя женщина. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В реабилитационном центре села Квашнино Барабинского района обнаружили мертвую женщину. По предварительной версии, она покончила с собой.

— Ее обнаружили рано утром 15 марта. В центр женщина приехала из Ленинск-Кузнецкого лечить зависимость. Ей было 33 года, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Точную причину гибели сибирячки установит судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что счеты с жизнью свел 39-летний мужчина. Его тело обнаружили в туалете клиники, где он лечился от туберкулеза. Это произошло утром 26 февраля. Причину поступка выясняют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец, заразившийся туберкулезом, покончил с собой в туалете больницы.

В мотивах поступка мужчины разбираются правоохранительные органы. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.