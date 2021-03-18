В Новосибирске вынесли приговор сотруднице банка, укравшей почти два миллиона рублей

Вынесен приговор экс-сотруднице "Сбербанка", которая украла почти 2 миллиона рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске вынесен приговор экс-сотруднице банка, обвиняемой в мошенничестве. Женщина, занимая должность заместителя руководителя отделения, от имени клиента оформила заявку на получение кредита на сумму более 1,8 миллиона рублей. После этого она перевела деньги на личные счета и потратила на свои нужды. Об этом сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

- Обвиняемую признали виновной в совершении преступления по статьям «Мошенничество, с использованием служебного положения в особо крупном размере» и «Незаконное использование сведений, составляющих банковскую тайну» УК РФ. Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно — распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в банковской системе РФ сроком на 2 года, - уточнили в суде.

Кроме того, известно, что суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего в общей сумме 1 808 769, 14 рублей.

При этом суд постановил отсрочить экс-сотруднику банка наказание. Она останется на свободе до тех пор, пока ее детям не исполнится 14 лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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