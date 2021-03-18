«Такой смешной топотун»: волонтеры показали, как безногий щенок ходит в сапогах-протезах

Безногий щенок из Ставрополя сделал первые шаги в сапожках-протезах. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске прооперировали щенка, который в Ставрополе лишился лап. В столицу Сибири его доставили самолетом. Малышу установили ортезы — специальные протезы в виде сапожек. Как только щенок окреп после операции, он смог сделать первые шаги.

— Чувствует он себя хорошо. Швы в отличном состоянии. Купили ему временные сапожки, чтобы мог хоть немного потопать в клинике. Но ходить ему много нельзя, — рассказали волонтеры в группе «Осиротевшие».

Видео, на котором щенок бегает в сапожках, умилило новосибирцев, переживающих за судьбу малыша.

— Такой смешной топотун.

— Смотрю, и аж до слез. Пусть у щенка все будет хорошо.

— Сладкий мишка. Поправляйся. Мы радуемся всей семьей.

Волонтеры рассказали, что у щенка отменный аппетит. Но из всех вкусняшек малыш предпочитает говяжий рубец.

Напомним, щенка без лап оперировал новосибирский ветеринар Сергей Горшков. Сибиряк известен тем, что делал протезы кошке Дымке из Новокузнецка. Животное обморозилось на улице и сильно пострадало.

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