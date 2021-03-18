«Зубы сломать можно»: сибирячку возмутил хлеб с монетой внутри

Сибирячка чуть не сломала зубы об монету, запеченную в хлебе. Фото: "Фламп".
Жительница Новосибирска пожаловалась на хлеб, купленный к обеду в одной из местных пекарен. По словам женщины, в одном из кусков попался неприятный сюрприз — монета, которую женщина чуть не съела. Возмущенный отзыв о продукте сибирячка оставила на «Флампе».
— Сегодня в обед купили хлеб в пекарне. Каково же было наше удивление вечером, когда стали есть хлеб и в ломте хлеба обнаружили запеченную монету! Может это хлеб-сюрприз, и нас теперь целый год будет преследовать богатство? — написала горожанка.
Женщина уверена, производство хлеба ведется с нарушениями. По ее мнению, в нормальных условиях монета не могла попасть в продукт.
Комментаторы разделили возмущение горожанки.
— Ошалели что ли? Так ведь зубы сломать можно!
Некоторые скептически отнеслись к находке женщины и пошутили, что монета — это кэшбек за покупку хлеба.
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