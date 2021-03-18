В центре Новосибирска кипятком затопило несколько улиц

В Новосибирске улицу залило кипятком из-за порыва на теплотрассе. Фото: "АСТ - 54".

В четверг, 18 марта, на улице Депутатской в Центральном районе Новосибирска произошел порыв на теплотрассе. Из-за повреждения по дороге хлынул кипяток, а улицу затянуло паром. Инцидент КП — Новосибирск прокомментировали в Сибирской генерирующей компании.

— в 12:00 СГК отключила тепло и горячее водоснабжение в домах, которые подключены к центральному тепловому пункту № 14. В зону отключения попали четыре многоквартирных дома, одно медицинское и два детских образовательных учреждения. В ближайшее время бригада откачает воду из тепловой камеры, после чего зона отключения будет сокращена до одного дома, — сообщил представитель компании.

В СГК подчеркнули, что ответственность за порыв на теплотрассе несет Управляющая компания «Сибдом», поэтому ремонтные работы проводят сотрудники организации.

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