В Новосибирске полиция ищет водителя кроссовера, сбившего двух пешеходов

Новосибирская полиция ищет водителя, сбившего пешеходов на переходе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские полицейские разыскивают водителя, который сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Авария произошла 5 октября 2020 года в Центральном районе города. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— ДТП случилось в районе дома № 37 по улице Семьи Шамшиных. Там водитель неустановленного автомобиля наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Один из них получил серьезные травмы. После чего водитель с места аварии скрылся, — уточнили в пресс-службе полиции.

Установить виновника ДТП по сей день не удалось. Полицейские смогли выяснить, что водитель, сбивший пешеходов, управлял кроссовером «Ниссан Кашкай» темного цвета.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». Виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

Полицейские просят всех, кому что-то известно о местонахождении водителя темного кроссовера, сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-69-03, +7-951-368-20-55. Анонимность гарантирована.

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