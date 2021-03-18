В Новосибирске пассажирский автобус врезался в бетономешалку

Автобус врезался в бетономешалку в Новосибирске. Фото: "АСТ - 54".
В четверг, 18 марта, на пересечение улиц Бориса Богаткова и Кошурникова в Октябрьском районе Новосибирска произошла авария. Там пассажирский автобус врезался в бетономешалку.
— Автобус сзади врезался в бетономешалку, движение машин затруднено, — рассказали очевидцы в группе «АСТ — 54».
В областной ГИБДД КП — Новосибирск уточнили, что в результате аварии транспортные средства получили незначительный материальный ущерб. Авария обошлась без пострадавших.
Напомним, на этом же пересечении сегодня случилась еще одна авария — столкнулись автозак и белая иномарка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Очевидцы предполагают, что виной аварий стал снег, который сегодня выпал в Новосибирске
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