Новосибирец на иномарке протаранил полицейский автозак

В Октябрьском районе Новосибирска седан влетел в автозак. Фото: "АСТ-54".
В четверг, 18 марта, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись полицейский автозак и белая иномарка. Авария произошла на пересечении улиц Бориса Богаткова и Кошурникова. Очевидцы сообщили о ДТП в соцсети.
— На пересечении улиц Бориса Богаткова и Кошурникова в одном месте столкнулись автозак и седан, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».
В соцсети также опубликовали кадры с места ДТП. На них видно, что легковой автомобиль получил сильные повреждения передней части.
В настоящий момент на месте аварии работают полицейские, они устанавливают все обстоятельства случившегося. Информация о ДТП уточняется.
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