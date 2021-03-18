В Бердске иномарка сбила 13-летнюю девочку, переходившую дорогу у библиотеки

Сибирячка за рулем иномарки сбила ребенка. Фото: ГИБДД по Новосибирской области
В Бердске 43-летняя женщина за рулем «Тойоты Витц» сбила 13-летнюю девочку у библиотеки. Ребенка с травмами госпитализировали в городскую больницу. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области
— Это произошло вечером 17 марта. Женщина ехала по улице Ленина со стороны улицы Первомайской в сторону улицы Красная Сибирь. Сибирячка наехала на ребенка у дома №13, — уточнили в ведомстве.
Известно, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер