В Бердске иномарка сбила 13-летнюю девочку, переходившую дорогу у библиотеки

Сибирячка за рулем иномарки сбила ребенка. Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В Бердске 43-летняя женщина за рулем «Тойоты Витц» сбила 13-летнюю девочку у библиотеки. Ребенка с травмами госпитализировали в городскую больницу. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области

— Это произошло вечером 17 марта. Женщина ехала по улице Ленина со стороны улицы Первомайской в сторону улицы Красная Сибирь. Сибирячка наехала на ребенка у дома №13, — уточнили в ведомстве.

Известно, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу. Полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

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