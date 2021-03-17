Губернатор Андрей Травников: «Новая редакция генплана Новосибирска позволит избежать конфликтов с застройкой»

Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты совместной работы над новой редакцией Генерального плана Новосибирска. Фото: правительство Новосибирской области.

Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты совместной работы над новой редакцией Генерального плана Новосибирска. Глава региона подчеркнул, что главная задача - сохранять баланс между плотностью застройки и комфортом проживания.

- Процесс должен быть абсолютно открытым, законодательные процедуры позволяют это делать. Это публичные, общественные слушания, считаю, что их нужно дополнять другими способами общения и согласования различных градостроительных решений с жителями. Для того, чтобы не допускать конфликтных ситуаций, самый главный документ, который определяет все планы по развитию территорий, в том числе по развитию отдельных районов и микрорайонов, кварталов – это генеральный план. И в генеральном плане максимально подробно должны быть учтены основные градостроительные решения. Проще говоря, чтобы люди, которые планируют заселиться в какой-то жилой квартал заранее понимали, что в нем появятся один, два, может быть пять домов, в этом квартале предусмотрена зеленая зона, сквер, детский сад, школа, вся необходимая инфраструктура. Чтобы ни в коем случае не случались конфликтные ситуации, когда люди живут годами, и вдруг в их дворике неожиданно начинается стройка, которая в долгосрочных документах градостроительной политики, в частности в генплане, не предусмотрена, – подчеркнул Губернатор.

Андрей Травников обозначил позицию по вопросу перераспределения полномочий в сторону региональных властей:

- Двадцать шесть субъектов Российской Федерации приняли решение о перераспределении полномочий в сторону региональных властей, в разных объемах. Я не вижу необходимости это делать сегодня в Новосибирской области. Несмотря на то, что при подготовке новой редакции генплана выявлялись ошибки, я не вижу системного кризиса в градостроительной политике города. Это больше относится к ошибкам отдельных исполнителей, и мы на это указывали. Считаю, что со стороны мэрии города реакция достаточно адекватная. Думаю, что с исправлением ошибок и мэрия, и Совет депутатов города Новосибирска справятся самостоятельно.

Губернатор считает принятый недавно закон о городских лесах стратегическим долгосрочным документом.

- В каждой городской агломерации остро стоит проблема дефицита зеленых зон. Каждое пятнышко зеленых насаждений чрезвычайно ценно. Этот закон принят с целью более гармоничной градостроительной политики, для того, чтобы защитить зеленые легкие Новосибирска, а с учетом универсальности закона, не только его, – отметил глава региона.

Глава региона отметил, что внимание со стороны Правительства области к градостроительной политике, вопросу утверждения генплана нашей столицы абсолютно обосновано. Новосибирская область – быстрорастущий регион, Новосибирская агломерация – одна из самых быстрорастущих в Российской Федерации. Здесь предполагается к реализации большое количество крупных и важных социальных, инфраструктурных проектов, проектов развития.