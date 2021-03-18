В Новосибирске вынесли приговор сибирячке, которая перед родами украла у своей тети украшения на миллион рублей

Сибирячке, которая украла у родной тети ювелирные украшения, вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суд вынес приговор 20-летней девушке, которую обвиняли в краже ювелирных украшений в особо крупном размере. Изделия сибирячка похитила у родной тети. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

Следствие установило, что с мая по июль 2020 года обвиняемая приходила в гости к родственникам и похищала золотые украшения. Ей было известно, в какой шкатулке тетя хранит свои драгоценности. Чтобы не попасться на краже, девушка приходила в дом, пока тетя была на работе. Она постепенно забирала оттуда по 2-3 изделия. Похищенное она сдавала в ломбард. Таким образом она смогла вынести 30 ювелирных изделий стоимостью более миллиона рублей.

— Сама подсудимая лишь частично признала вину. Она не согласилась с объемом похищенного имущества. Она заявила, что на кражу ее толкнуло плохое материальное положение из-за потери работы. Ей пришлось уволиться по причине беременности. Также подсудимая раскаялась и извинилась перед тетей. Кроме того, ранее обвиняемая не привлекалась к уголовной ответственности, — рассказали в суде.

Также девушка указала, как распорядилась украденными украшениями. Часть из них, на сумму 140 тысяч рублей, она вернула потерпевшей. Таким образом, суд снизил общую сумму хищения до 767 тысяч рублей.

Стоит отметить, что тетя подсудимой настаивала, чтобы девушке назначили суровое наказания. Однако суд учел, что сибирячка раскаивается в содеянном, а также то, что она в одиночку воспитывает маленького ребенка. В итоге, девушку приговорили к 2-м годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Известно, что приговор еще не вступил в законную силу.

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