Новосибирские риэлторы поймали 1238 уток

Фото: ЦАН.

Проблема приобрела всероссийский масштаб, поэтому 13 января Росреестр объявил, что все объявления о продаже недвижимости будут проверять на достоверность. По данным ресурса N1, всего в Новосибирске представлено 24096 объектов. Эксперты Центрального агентства недвижимости оценивают потенциальный объём ложных объявлений по всем категориям в 6-7%.

В отличии от «вторички», новостройки, которых на февраль 2021 года всего 260, легко можно проверить по ценам застройщика. Недобросовестные риэлторы создают объявления с ценой ниже рыночной, чтобы привлечь покупателя, а затем переориентировать его на «такой же вариант, но чуть дороже». На жаргоне специалистов по недвижимости подобные объявления называют «фонарями» или «утками».

Фото: ЦАН.

- Идеальная «утка» выглядит, как объявление на 10-15% дешевле, чем такие же варианты в том же районе. Если позвонить по телефону в объявлении, скорее всего покупателю предложат посмотреть похожий вариант или несколько других. Они будут чуть дороже по стоимости. Так риэлтор замыкает клиента на себе. Страдает от этого самая «ходовая» категория жилья - «вторичка» до 4 млн рублей. Если заглянуть в базу данных, объявлений о продаже таких квартир в Новосибирске сейчас 3871, - говорит руководитель офиса продаж Центрального Сергей Телин.