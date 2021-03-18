Под Новосибирском 12-летний мальчик упал с турника у школы и сломал нос

Врачи диагностировали у мальчика сложный перелом носа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В селе Березово, что под Новосибирском, 12-летний мальчик упал с турника на школьной площадке. Подросток получил серьезную травму. Спустя несколько дней он обратился за помощью. К врачам областной больницы.

— Инцидент произошел 13 марта. К медикам школьник обратился только спустя три дня. Врачи диагностировали у него перелом носа со смещением. Ребенка госпитализировали, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Теперь подростку предстоит долгое лечение и восстановление.

Ране КП-Новосибирск писала о том, что 11-летний мальчик бегал на перемене в скользкой обуви, упал и сломал руку. После ЧП почти сутки к врачам никто не обращался: только на следующее утро мальчик сказал, что у него сильно болит рука.

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