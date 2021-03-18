Пробки в Новосибирске на утро 18 марта 2021 года: трудно проехать по улице Большевистской

С утра Новосибирск сковали 8-балльные пробки.

Пробки в Новосибирске на утро 18 марта 2021 года: затор образовался на улице Большевистской. Там трудно проехать от пресечения с улицей Ульяновской до «Речного вокзала». Об этом сообщает «2ГИС».

Кроме того, затруднен проезд по улице Военной и проспекту Дзержинского. Образовался затор на улице Кирова: там не работает светофор на пересечении с улицей Лобова.

На левом берегу традиционно сложно проехать в районе площадей Труда и Лыщинского. Также затор образовался на пресечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев.

В целом по городу уровень пробок достиг 8 баллов.

По прогнозу синоптиков сегодня весь день будет идти снег. Автомобилистов просят быть внимательнее: соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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