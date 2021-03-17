В Новосибирском военном суде пересмотрели дело о первом покушении на Иосифа Сталина

В Новосибирском кассационном военном суде пересмотрели уголовное дело о первом покушении на Иосифа Сталина.

В Новосибирском кассационном военном суде на закрытых слушаниях пересмотрели уголовное дело о первом покушении на Иосифа Сталина. В пятницу, 12 марта, суд отказал в праве на реабилитацию осужденному за это преступление человеку, который вошел в историю как Леонид Платонов-Петин.

— На слушаниях рассматривалось представление заместителя военного прокурора Западного военного округа в Москве полковника юстиции Виктора Жаринова на представление коллегии ОГПУ СССР от 22 апреля 1932 года. В соответствии с ним Леонид Яковлевич Платонов был сужден. Суд признал его не подлежащим реабилитации о чем сообщается в карточке процесса: «Представление оставлено без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения», — пишет издание «Новая Сибирь».

Напомним, в данном случае речь идет о покушении на Сталина, произошедшем 16 ноября 1931 года. Тогда, как пишут историки, человек, признанный позже агентом английской разведки, случайно встретил Иосифа Виссарионовича на улице в Москве и попытался выстрелить в него. Однако он был остановлен охраной вождя, а позже секретно арестован.

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