«Меня мучили адские боли»: новосибирские хирурги прооперировали женщину со сросшимися суставами руки

Новосибирские хирурги прооперировали пациентку, у которой после перелома неправильно срослись 5 суставов. Фото: предоставлено Татьяной Пастушок

Новосибирские хирурги прооперировали пациентку, у которой после перелома неправильно срослись 5 суставов. Со своей травмой женщина жила 20 лет: все это время ее мучили серьезные боли, которые, кроме всего прочего очень сильно мешали сибирячке в работе. Ведь она — музыкант и хормейстер.

— Травму я получила еще когда мне было 30 лет. Произошло все случайно: мы были на пикнике, я неудачно упала и ударилась рукой. Но тогда должного внимания на это не обратила, подумала, что обычный вывих. Но с тех пор рука начала очень сильно болеть, я буквально едва ли могла ей двигать, она просто практически перестала сгибаться. Так я жила 20 лет, ходила, конечно, к врачам, но все разводили руками, и не могли понять, в чем причина. После очередного моего похода в больницу в моем родном городе Зеленогорске, меня отправили лечиться в Красноярск. Там мне сделали снимок, и выяснилось, что у меня 5 суставов срослись в единый конгломерат, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Пастушок. — Помочь мне могла только операция, но местные врачи такими случаями не занимались. Поэтому я отправилась в НИИТО в Новосибирске.

Сейчас боли уже не беспокоят Татьяну. Фото: предоставлено Татьяной Пастушок

В новосибирской клинике женщину прооперировали — ей установили специальный керамический протез. После операции у сибирячки был недолгий период восстановления и реабилитации. Некоторое время она провела в санатории, а потом разрабатывала руку уже дома с помощью специальных упражнений.

— Сейчас боль практически совсем исчезла — я совсем не пью обезболивающие. Теперь я могу ею спокойно двигать, нагружать, это очень облегчило мне жизнь и работу. Ведь я занимаюсь музыкой и руковожу хором, фактически — руки мой основной рабочий инструмент, — пояснила сибирячка.

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