«Подлетел и ударился об асфальт»: новосибирского таксиста сбили после того, как он попал в аварию

ДТП случилось в Октябрьском районе Новосибирска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 17 марта у остановки «Храм Михаила Архангела» в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП: там столкнулись грузовик и машина такси. После аварии водитель легковушки вышел из авто, чтобы пройти через проезжую часть к аварийным комиссарам, и попал под колеса другой машины.

— Из-за аварии этой на дороге образовалась огромная пробка, с трудом по очереди все проезжали. И вот, как раз когда таксист переходил дорогу к аварийным комиссарам, одна из машин резко поехала вперед и сбила его. Он от удара даже подлетел в воздух и упал на асфальт. Кажется, в итоге у него оказалась сломана нога, — цитирует очевидцев события паблик Вконтакте «АСТ-54».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как утром 17 марта кроссовер сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе на улице Титова. Сибирячку с различными травмами госпитализировали в больницу.

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