«Пластик капает на машины»: в Новосибирске вспыхнул фонарь над дорогой

В Калининском районе Новосибирска вспыхнул уличный фонарь. Фото: Кадр из видео
Вечером 17 марта в Калининском районе Новосибирска вспыхнул уличный фонарь, расположенный над проезжей частью. Это засняли на видео автомобилисты, позже ролик попал в сеть.
— На улице Мясниковой загорелся фонарь на стационарной опоре. Оплавленный пластик от него капает прямо на проезжающие там автомобили, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».
В комментариях под постом некоторые сибиряки предположили, что загоревшийся фонарь уже просто сам по себе очень старый и не годен для эксплуатации:
— С новым светодиодным фонарем такого бы не случилось. А этот уже устаревший.
— По-моему, где-то у нас такое уже случалось?
— Тем водителям, на чьи машины попал пластик сейчас явно не весело, — пишут люди.
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