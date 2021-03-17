«Пластик капает на машины»: в Новосибирске вспыхнул фонарь над дорогой

В Калининском районе Новосибирска вспыхнул уличный фонарь. Фото: Кадр из видео

Вечером 17 марта в Калининском районе Новосибирска вспыхнул уличный фонарь, расположенный над проезжей частью. Это засняли на видео автомобилисты, позже ролик попал в сеть.

— На улице Мясниковой загорелся фонарь на стационарной опоре. Оплавленный пластик от него капает прямо на проезжающие там автомобили, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом некоторые сибиряки предположили, что загоревшийся фонарь уже просто сам по себе очень старый и не годен для эксплуатации:

— С новым светодиодным фонарем такого бы не случилось. А этот уже устаревший.

— По-моему, где-то у нас такое уже случалось?

— Тем водителям, на чьи машины попал пластик сейчас явно не весело, — пишут люди.

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