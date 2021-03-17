Погода в Новосибирске на выходные 20 и 21 марта 2021 года: когда потеплеет до +4

Погода в Новосибирске на выходные 20 и 21 марта порадует сибиряков теплом. Фото: Алексей ФОКИН

Погода в Новосибирске на выходные 20 и 21 марта 2021 года порадует сибиряков теплом. Синоптики обещают облачность и небольшой дождь.

— На выходные в Новосибирск придет потепление. В целом ожидается облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется в среднем до 4 градусов тепла днем и до -1…-3 градусов ночью. Ветер будет дуть со средней скоростью 5 метров в секунду, — сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие выходные сибиряков может ожидать также небольшой снег. Температура воздуха поднимется в среднем до 1-4 градусов тепла, ветер будет дуть со средней скоростью 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке 741-752 миллиметра ртутного столба.

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