Погода в Новосибирске на выходные 20 и 21 марта 2021 года: когда потеплеет до +4

Погода в Новосибирске на выходные 20 и 21 марта порадует сибиряков теплом.
Фото: Алексей ФОКИН
Погода в Новосибирске на выходные 20 и 21 марта 2021 года порадует сибиряков теплом. Синоптики обещают облачность и небольшой дождь.
— На выходные в Новосибирск придет потепление. В целом ожидается облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха поднимется в среднем до 4 градусов тепла днем и до -1…-3 градусов ночью. Ветер будет дуть со средней скоростью 5 метров в секунду, — сообщает Гидрометцентр России.
Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в ближайшие выходные сибиряков может ожидать также небольшой снег. Температура воздуха поднимется в среднем до 1-4 градусов тепла, ветер будет дуть со средней скоростью 5-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке 741-752 миллиметра ртутного столба.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер