Погода в Новосибирске на 18 марта 2021 года: синоптики дали прогноз на сутки

День выдастся пасмурным, но теплым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Новосибирске на 18 марта 2021 года ожидается пасмурной. Об этом рассказали в «Западно-Сибирском УГМС».

— Ночью 18 марта будет без осадков, утром ожидается местами небольшой снег. Ветер будет дуть юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -11...-13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до -2...-4 градусов, — сообщили метеорологи.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» днем будет пасмурно и в течение всего дня ожидаются осадки в виде снега. Днем температура воздуха составит -3...-5 градусов, а ближе к вечеру опустится до -6. Ветер будет дуть юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759-765 миллиметров ртутного столба.

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