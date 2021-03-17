В Новосибирске пассажирский автобус въехал в иномарку

В Заельцовском районе Новосибирска пассажирский автобус попал в ДТП.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Днем 17 марта в Заельцовском районе Новосибирска пассажирский автобус попал в ДТП. Как рассказали КП-Новосибирск очевидцы произошедшего, транспорт столкнулся с легковым автомобилем.
Автобус получил незначительные повреждения.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
— Судя по всему, автобус въехал в легковушку. Повреждения тут не значительные, похоже, что водители договорились друг с другом, поскольку машина уехала. Автобус пока что остался стоять на аварийке, — рассказали очевидцы КП-Новосибирск.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о ДТП, произошедшем в Ленинском районе города сегодня утром. Там кроссовер сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе. Сибирячку с травмами госпитализировали в больницу.
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