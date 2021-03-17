«Когда увидела цены на чулки»: в Новосибирске из магазина украли 90 пар колготок

Похитителя ищет полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске ограбили один из супермаркетов. ЧП произошло в Кировском районе на улице Дмитрия Шмонина.

— Неизвестный украл из магазина 90 пар женских колготок. Ущерб составил больше 10 тысяч рублей, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Теперь поисками похитителя нижнего белья ищут полицейские.

Напомним, что в Новосибирской области под суд отправился похититель алкогольных напитков. Инцидент произошел еще летом прошлого года в Карасукском районе. Сибиряк взял из холодильника спиртное и не рассчитавшись отправился к выходу. Все это он делал из-за сильного похмелья.

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