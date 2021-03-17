В Новосибирской области отчима обвинили в изнасиловании 11-летней падчерицы

В Новосибирской области 34-летнего отчима обвиняют в изнасиловании падчерицы-школьницы. Фото: Влад КОМЯКОВ

В городе Болотное в Новосибирской области 34-летнего отчима обвиняют в изнасиловании падчерицы-четвероклассницы. Сейчас мужчину задержали, а в деталях произошедшего разбираются следователи.

— По предварительной информации, ЧП произошло днем 16 марта. Мужчина надругался над своей 11-летней падчерицей, когда они были у себя дома, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, сибиряк начал угрожать им ножом. Сейчас он задержан, а следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Известно также, что ранее мужчина уже был судим за кражу и сейчас нигде не работает.

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