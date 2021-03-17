Новосибирца, сбежавшего из полиции через окно, задержали

В Новосибирске поймали мужчину, который сбежал из полиции через окно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске поймали мужчину, который сбежал из полиции через окно. Напомним, 21-летний сибиряк, задержанный из-за вождения без прав, оставшись один в коридоре отделения, открыл окно, отогнул решетку и выбрался на улицу. Произошел инцидент еще 3 января, однако упустившие сибиряка полицейские не доложили о случившемся начальству. Перед побегом мужчина прихватил с собой еще и составленное на него административное дело. О пропаже этих документов рассказал в своем недавнем рапорте командир полка ДПС. После проведенной предварительной проверки и вскрылась история с побегом.

— Мужчину удалось задержать вечером, 15 марта, в Новосибирске. Сейчас ему уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, — пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее сибиряк был судим кражу, грабеж, разбой, угон и нарушение ПДД, а также находился в федеральном розыске.

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