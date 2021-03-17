В Новосибирске задержали сбежавшего из-под ареста экс-спецназовца ГРУ

В Новосибирске задержали бывшего спецназовца Валерия Вобликова. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске задержали бывшего спецназовца Валерия Вобликова. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Алтайскому краю. Напомним, мужчина был объявлен в розыск в Алтайском крае после того как сбежал из-под домашнего ареста после смены меры пресечения на реальный срок.

— 16 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Новосибирска был задержан осужденный Валерий Вобликов, находящийся в федеральном розыске, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас мужчину заключили под стражу. Позже он будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение.

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