В Новосибирске задержали сбежавшего из-под ареста экс-спецназовца ГРУ

В Новосибирске задержали бывшего спецназовца Валерия Вобликова.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирске задержали бывшего спецназовца Валерия Вобликова. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Алтайскому краю. Напомним, мужчина был объявлен в розыск в Алтайском крае после того как сбежал из-под домашнего ареста после смены меры пресечения на реальный срок.
— 16 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Новосибирска был задержан осужденный Валерий Вобликов, находящийся в федеральном розыске, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сейчас мужчину заключили под стражу. Позже он будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение.
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