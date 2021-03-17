Пробки в Новосибирске на вечер 17 марта 2021 года: сложно проехать по Красному проспекту

Пробки достигли 5 баллов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Пробки в Новосибирске на вечер 17 марта 2021 года начинают сковывать город. На данный момент они уже достигли 5 баллов.

— Становится сложно проехать на улице Красный Проспект, Фрунзе, Большевистская. Невозможно заехать на улицу Восход. Так же небольшие заторы образовались на улице Ипподромская, — сообщает сервис «2ГИС».

На левом берегу ситуация не лучше. Начиная с середины Димитровского моста машины не могут проехать в сторону площади Энергетиков и площади Труда. Небольшие заторы образовались на улице Широкая и Станиславского. Возле торгового центра «Сан Сити» машинам трудно проехать по улице Ватутина и Новогодняя в сторону площади Карла Маркса.

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