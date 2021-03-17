«Сидит и не боится!»: сибирячка сняла на видео смелую сойку

Жительница Новосибирска сняла на видео смелую сойку. Фото: Анна Пономарёва/Инстаграм.

Жительнице Новосибирска удалось снять на видео сойку. В природе их считают очень пугливыми и осторожными. Эта же, к удивлению сибирячки, оказалась смелой и охотно продемонстрировала свое яркое оперение на камеру. Необычными кадрами женщина поделилась в своем Инстаграм.

— Сидит и не боится! — говорит на видео женщина.

Автор видеоролика, жительница Новосибирска Анна, рассказала КП — Новосибирск, что встретила сойку на тропе терренкура в Белокурихе.

— Эта сойка сидела рядом с кормушкой. На терренкуре ходит много людей, они кормят пернатых. Птиц там можно наблюдать совершенно разных, большое разнообразие видов! — поделилась Анна.

Сибирячка предположила, что сойка привыкла к людям, которые ее угощают, поэтому и не боится их.

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