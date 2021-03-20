«Остались без жилья»: В Новосибирске многодетная учительница лишилась дома после страшного пожара

Учитель и ее семья нуждаются в помощи. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области // личный архив

Юлия Семенова - учительница и мама троих детей. Она всегда гтова помочь своим ученикам, но теперь самому педагогу нужна помощь. Пожар, который произошел утром 16 марта в Октябрьском районе города Новосибирска, оставил ее без дома.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, около шести утра загорелся частный дом на четыре квартиры.

— Сын хотел поиграть в компьютер, но выбило пробки, и он меня разбудил. Мы проверили проводку, не выключали только водонагреватель и роутер. Включили свет, но через 40 минут сын увидел зарево за окном. Загорелся сарай, мы взяли документы и выскочили на улицу, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Семенова.

Юлия с тремя детьми оказались на улице. Погорельцев временно приютила подруга сибирячки, и они объявили сбор вещей. Женщина рассказала, что доход семьи не позволяет снимать жилье.

— Мы сейчас живем у соседки, нам обещали дать муниципальное жилье. Нам необходима одежду, обувь и самое необходимое, — сообщила Юлия Семенова.

Если вы готовы помочь, то связаться с Юлией можно по тел. 8-999-464-05-67.

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