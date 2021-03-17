«Счет шел на минуты»: в Новосибирске полицейский помог спасти жизнь женщине с инсультом

Сотрудник ГИБДД спас женщину с инсультом. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Жительница Новосибирска поблагодарила сотрудника областной ГИБДД, капитана полиции Игоря Никитина. По словам женщины, он спас жизнь ее родственницы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибирячка рассказала, что у женщины случился инсульт, и ее экстренно госпитализировали в областную больницу Новосибирска. Врачам для оказания помощи срочно требовались документы о ранее проведенной операции на сердце. Горожанка понимала, что из-за пробок на дорогах может не успеть привезти бумаги. Женщина обратилась за помощью к инспектору ДПС, который дежурил в Первомайском районе.

— Счет шел на минуты. Автоинспектор сообщил о нештатной ситуации руководству и оперативно, используя специальные световые и звуковые сигналы, сопроводил автомобиль горожанки до лечебного учреждения. В итоге медикам удалось вовремя получить необходимые документы и успешно провести операцию, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сибирячка поблагодарила полицейского за спасение жизни близкого ей человека. Она отметила, что его неравнодушие и отзывчивость помогли избежать беды.

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