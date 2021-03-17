В Новосибирске от коронавируса умерли пять человек за сутки: самому старшему было 86 лет

Коронавирус унес жизни 5 человек за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 марта, стало известно о том, что коронавирус унес жизни 5 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 68 лет, 80 лет, 83 года и женщины в возрасте 65 лет, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 547 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В тяжелом состоянии в реанимацию госпитализировали 92 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 11 пациентов.

За последние сутки инфекцию диагностировали у 92 человек, а 119 пациентов выписали из больницы.

С начала вспышки коронавирусом заболел 37491 человек, в том числе 2165 детей, выздоровели 34403 пациента.

До конца марта в регионе объявлен режим повышенной готовности. В общественных местах по-прежнему надо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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