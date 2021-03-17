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Общество17 марта 2021 9:57

В больнице Новосибирской области прокурор нашел несуществующих врачей

Три поколения руководителей медицинского учреждения Баганского района попались на мошеннической схеме фиктивного трудоустройства медиков, которая реализовывалась около 10 лет
Алена ЛЮБИМОВА
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Поликлиника Баганского района.

Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Прокурорская проверка районной больницы выявила, что в медучреждении числились специалисты, которые на самом деле даже никогда в ней не были. Врачи получали зарплату за фиктивное трудоустройство, а руководство медицинского учреждения — премии и финансирование за полный комплект штата. Среди «мертвых душ» оказались достаточно известные специалисты столицы Сибири, которые на самом деле работают в ведущих новосибирских клиниках.

— По данным фактам возбуждены уголовные дела по нескольким статьям: мошенничество, присвоение или растрата с использованием служебного положения, служебный подлог. Фигурантами стали не только главные врачи, но и фиктивно трудоустроенные медики. Выявляются дополнительные эпизоды и участники преступной деятельности, — прокомментировал КП-Новосибирск прокурор Баганского района Илья Черкас.

Стоит отметить, что вместо работников, которые числились в штате больницы только на бумаге, прием населения проводили местные фельдшеры. Никакой надбавки за дополнительную нагрузку они не получали.

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