Губернатор Андрей Травников рассказал, почему решил прививаться новосибирской вакциной от коронавируса

Глава региона ждет поставку новосибирской вакцины, чтобы сделать прививку от коронавируса.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал на пресс-конференции о том, что планирует вакцинироваться от коронавируса новосибирским препаратом «ЭпиВакКорона».
— Свой выбор остановил на этой вакцине из чувства патриотизма, — коротко пояснил свое решение глава региона. — Жду поставку крупной партии вакцины. Надеюсь, что это скоро произойдет. Во время визита премьер-министра РФ была запущена новая производственная линия на производственной площадке «Вектор-БиАльгам». Они обещают в ближайшие дни наработать серьезные объемы и начинать их распределять по регионам.
Напомним, массовая вакцинация от коронавируса стартовала в начал этого года. Пока прививают препаратом «Спутник V». Вакцину разработали в центре имени Гамалеи.
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