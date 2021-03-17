«Меня замутило»: новосибирец чуть не проглотил таракана в морсе, который ему принесли в кафе

Новосибирец чуть не проглотил таракана в известном гриль-баре. Фото: "Фламп".

Поход в известный гриль-бар обернулся для новосибирца неприятным инцидентом. Он едва не проглотил мертвого таракана, который плавал в морсе. Отзыв о заведении возмущенный мужчина оставил на «Флампе».

По словам горожанина, во вторник, 16 марта, он зашел с приятелем в кафе перекусить. Пока они ждали шашлыки, официант принес им кувшин с апельсиновым морсом, который они разлили по стаканам. В процессе общения мужчина выпил почти весь напиток, как вдруг заметил в стакане омерзительную находку.

— Это был таракан! И еще один его собрат плавал в кувшине, — написал разгневанный сибиряк.

Сообщение мужчина сопроводил фотографией. На снимке видно, что в напитке плавает мертвый таракан с длинными усиками.

По словам новосибирца, менеджер заведения среагировала на инцидент, предложив посетителям скидку в 30%. Однако мужчину не устроил такой вариант. Он отметил, что после таких сюрпризов, аппетит у него полностью пропал.

— Меня мутило, а мне предложили небольшую скидку. Лучше бы дали сертификат на обед после, с обещанием лично проследить, чтобы еда была качественной. В тот момент я точно не смог ничего съесть! — добавил посетитель гриль-бара.

По словам новосибирца, сотрудники заведения наплевательски относятся к своим обязанностям, раз не замечают, какие напитки предлагают гостям.

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