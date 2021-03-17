Продление режима повышенной готовности в Новосибирске: губернатор сделал заявление

Губернатор рассказал о том, что режим повышенной готовности планируют продлить. Фото: правительство НСО
Рассказываем, каким будет продление режима повышенной готовности в Новосибирске. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сделал заявление.
— Мы планируем продлить режим повышенной готовности еще на месяц, до конца апреля. Этот вопрос в ближайшее время мы рассмотрим на совещании, — рассказал глава региона.
На данный момент осталось несколько ограничений: по-прежнему в общественных местах необходимо быть в защитных масках. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
Ранее режим повышенной готовности продлевали до конца марта.
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