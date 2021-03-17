Эксперты рассказали, как женщине зарабатывать на уровне мужчины

В России женщины зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Согласно исследованию НАФИ, в России женщины зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины. При этом они могут занимать одинаковые должности и иметь такую же квалификацию. Эксперты рассказали, как сократить разрыв доходов между мужчинами и женщинами.

По мнению экспертов, нужно создать условия для женщин, чтобы они могли уделять достаточное время работе. Ведь зачастую работодатели относят скептически к женщинам с детьми, которые не могут посвятить себя рабочим задачам в достаточной мере из-за забот о семье.

Старший преподаватель факультета управления университета «Синергия» Лариса Грацианова рассказала изданию «NEWS.ru» о том, что в обществе должно стать нормой декретный отпуск для мужчин, а также дистанционная форма работы. Так родители смогут органично распределить между собой заботы о семье и строить свою карьеру.

А женщинам, которые в одиночку воспитывают детей, государство могло бы выделить дополнительный выходной день, а работодатели — предоставить гибкий график работы. Это позволило бы женщине не прерывать свою деятельность надолго из-за ухода за детьми.

По мнению директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, вопрос разницы в зарплатах мужчин и женщин должны поднять профсоюзы.

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