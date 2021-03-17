Мошенники из Новосибирска незаконно вывели за рубеж почти 100 миллионов рублей

Новосибирцы вывели за границу почти 100 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Новосибирской области организовали преступную группировку, которая незаконно выводила за границу деньги в иностранной валюте. В отношении мошенников в региональном СК возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, организованной группой».

— С 2019 по 2020 год участники преступной группы в количестве не менее шести человек незаконно переводили денежные средства в иностранной валюте через подконтрольных им физических лиц. Они предоставляли в один из банков Новосибирска документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов, — сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

За все время преступной деятельности мошенники смогли вывести за рубеж не менее 95 млн рублей. Известно, что деньги переводились в Китай, Тайланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.

Злоумышленников разыскали сотрудники Управления ФСБ России по НСО и Сибирской оперативной таможни. Они задержаны, им избрана мера пресечения.

В настоящий момент региональный устанавливает все обстоятельства случившегося, а также остальных причастных к преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.

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