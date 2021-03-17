В Новосибирске кроссовер сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе

Кроссовер наехал на девушку, переходившую дорогу. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Ленинском районе Новосибирска 38-летний водитель «Nissan Qashqai» сбил 20-летнюю девушку. В это время сибирячка переходила дорогу по «зебре». Инцидент произошел 16 марта. Подробности рассказали в ГИБДД Новосибирска.
— Автомобиль ехал по улице Титова со стороны улице Порт-Артурская в направлении улицы Бийская. У дома № 253/2 на улице Титова сбил девушку, — уточнили в ведомстве.
Сибирячку с травмами госпитализировали в больницу. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что кроссовер «Мерседес» сбил 75-летнюю пенсионерку на улице Немировича-Данченко. По словам очевидцев ДТП, женщина стояла прямо на середине проезжей части.
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