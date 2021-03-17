«Тело вынесли жильцы»: в Новосибирске на пожаре в высотке погиб пенсионер

Пожилой мужчина погиб на пожаре в Новосибирске. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ночь со вторника на среду, 17 марта, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Там загорелась квартира в 9-этажном доме. Из-за возгорания жильцы верхних этажей оказались в дымовой западне. Их спасли сотрудники МЧС по Новосибирской области, эвакуировав при помощи специальных устройств.

- Сигнал о возгорании поступил в 03:27. На момент прибытия первых пожарных расчетов из окон на четвертом этаже шел дым. В течение 18 минут спасатели ликвидировали открытое горение. Горели домашние вещи и мебель, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что еще до прибытия пожарных расчетов соседи вынесли из горящей квартиры мужчину без признаков жизни. Его передали реанимационной бригаде. Однако спасти сибиряка не удалось, он погиб.

— При пожаре на улице Полтавская погиб мужчина 1957 года рождения, — уточнила КП — Новосибирск старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Предварительно известно, что возгорание случилось из-за неосторожности при курении. Точную причину пожара установят дознаватели МЧС России.

Ранее сообщалось, что накануне, 16 марта, смертельный пожар случился в Куйбышеве под Новосибирском. Здесь погибла женщина 1975 года рождения. Предварительная причина ЧП аналогичная — невнимательность курильщика.

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