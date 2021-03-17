«Она лежала на диване»: в Куйбышеве на пожаре погибла женщина

В Куйбышеве при пожаре погибла женщина. Фото: "Новости Каинск Барабинск".
В Куйбышеве, что под Новосибирском, загорелась квартира в доме № 3 в 8 квартале. В огне погибла 45-летняя женщина. Трагедия произошла 16 марта. Очевидцы пожара сняли на видео, как из окна квартиры на втором этаже идет густой дым.
— В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка, обстоятельства уточняются, - рассказали КП-Новосибирск в СКР по Новосибирской области.
В МЧС по Новосибирской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило около 8 утра.
— Из подъезда при помощи спасательных устройств дежурный караул вывел на свежий воздух 5 человек, в том числе одно ребенка. Самостоятельно эвакуировались 4 человека. В ходе ликвидации возгорания в одной из комнат на диване без признаков жизни обнаружена женщина, — уточнили в ведомстве.
По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Точную причину пожара установят дознаватели МЧС по Новосибирской области.
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