Поиски 35-летнего новосибирца, пропавшего после выписки из больницы, завершились трагедией

О местонахождении новосибирца ничего не знали с 9 марта. Фото: «Лиза Алерт»

В Новосибирске завершили поиски 35-летнего Дмитрия Коркина. О его местонахождении ничего не было известно с 9 марта.

— Найден, погиб. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким, — сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети.

Подробности гибели сибиряка не сообщают.

Со слов волонтеров, мужчина пропал из дома, накануне он выписался из больницы. Сибиряк планировал возобновить работу, но снова почувствовал себя плохо. Известно, что он вышел из дома и исчез. Телефон у него был отключен. Поиск мужчину объявили 15 марта. Менее чем за сутки стала известна трагическая новость.

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